У участников кадровой программы "Время героев Петербурга" стартовал четвертый модуль обучения

У участников второго потока кадровой программы "Время героев Петербурга" начался четвертый модуль обучения, который посвящен управлению государственными финансами, основам бюджетной и налоговой политики, планированию и исполнению бюджета. Об этом 9 февраля сообщили в Смольном.

После завершения модуля студенты пойдут на стажировку в исполнительных органах власти. Напомним, программу запустили в 2024 году по поручению губернатора Александра Беглова, чтобы ветераны СВО могли вернуться к мирной жизни. Мнением о проекте поделился Родион Федоров.

Видео: пресс-служба Смольного