У участников кадровой программы "Время героев Петербурга" стартовал четвертый модуль обучения

У участников второго потока кадровой программы "Время героев Петербурга" начался четвертый модуль обучения, который посвящен управлению государственными финансами, основам бюджетной и налоговой политики, планированию и исполнению бюджета. Об этом 9 февраля сообщили в Смольном.
После завершения модуля студенты пойдут на стажировку в исполнительных органах власти. Напомним, программу запустили в 2024 году по поручению губернатора Александра Беглова, чтобы ветераны СВО могли вернуться к мирной жизни. Мнением о проекте поделился Родион Федоров.
Ранее мы рассказывали о том, что главой МО "Семеновский" в Петербурге стал участник СВО. Алексей Ванеев награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".
Видео: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все