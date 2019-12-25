В Петербурге разыскивают злоумышленников, укравших 7 млн рублей у участника СВО

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 158 пункт "б" часть 4 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга разыскивают преступников, похитивших средства у ветерана специальной военной операции. По данным "Оперативного прикрытия", пострадавший, 54-летний житель Пензы, находится на лечении в Мариинской больнице после боевых действий.

Утром 13 августа мужчина посетил отделение банка на Невском проспекте, намереваясь восстановить утраченную банковскую карту. Именно там он обнаружил, что с его счёта исчезли денежные средства общей суммой 7 миллионов 165 тысяч 816 рублей.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 158 пункт "б" часть 4 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка с улицы Матроса Железняка передала мошенникам более 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV