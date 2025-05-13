"Паровоз Победы" и снаряжение советских воинов: как Музей железных дорог России перенёс посетителей в 1945 год

Балтийский вокзал встретил "паровоз Победы", а внутри музея развернули полевой лагерь с агитплакатами и личными письмами солдат. В преддверии 9 Мая Музей железных дорог России и привокзальная площадь стали местом встречи с историей.

В канун Дня Победы Балтийский вокзал и Музей железных дорог России превратились в живую декорацию 1945 года. Паровозы украсили еловыми лапами и лентами, а на путях впервые встретили точную реплику бронепоезда БП-43 и ретросостав с образцами военной техники.

На пути Балтийского вокзала прибыл "паровоз Победы", точная реплика бронепоезда БП-43. И сейчас вы еще можете видеть, стоит на платформе паровоз "Р", легендарный эховский паровоз, который был достаточно легок по массе, но при этом он был очень производительным и мощным, и очень помогал, конечно, советским воинам, железнодорожникам в обеспечении воинских задач и целей, которые ставило государство. Илья Фирш, заместитель директора Музея железных дорог России

Весь день в Музее железных дорог России было развёрнуто пространство реконструкторов. Они познакомили гостей музея с бытом советских воинов, показали их снаряжение, агитационные материалы военного времени, личные письма и не только.

Больше всего интересуются вот этой ложкой, потому что она была сломана и боец ее решил починить с помощью катушки, обмотал ее. Она, конечно, держится не очень крепко, но в целом для своих целей сойдет. То есть кашу или суп ей черпать можно. Естественно, из-за такой необычной формы гости интересуются ею. Даниил Михацкий, реконструктор

Вопросы задавали не только про снаряжение: реконструкторам приходилось развенчивать и устоявшиеся мифы о войне, и легенды, рождённые уже в мирное время. Организаторы напомнили: 9, 10 и 11 мая в Музее железных дорог России продолжатся праздничные программы и тематические экскурсии, посвящённые Дню Победы.

