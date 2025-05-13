Парадный двор Капеллы превратился в Танцевальную площадку Победы 9 мая

На площадке состоялся конкурс на лучшую танцевальную пару и костюм.

9 мая в 12:00 на танцевальной площадке во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20) собрались юноши и девушки. Они вальсировали под музыку в исполнении военного духового оркестра. На мероприятии побывал корреспондент Piter.tv.

Организаторы предложили петербуржцам и гостям города прийти на праздник в костюмах, военной форме и платьях 1930–1940-х годов. Хореограф-балетмейстер руководил танцплощадкой, задавал ритм и показывал ключевые движения, приглашая к танцу всех желающих.

На площадке состоялся конкурс на лучшую танцевальную пару и костюм. Между танцевальными блоками зрители увидели выступления артистов. А во втором дворе Капеллы гостей праздника ждали "Трибуна поэтов" и театрализованный концерт с песочной анимацией "Лица Великой Победы".

Ранее мы сообщили о том, что 80-летие Победы отпраздновали на Сестрорецком инструментальном заводе.

Видео: Piter.tv