Парадный двор Капеллы превратился в Танцевальную площадку Победы 9 мая

9 мая в 12:00 на танцевальной площадке во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20) собрались юноши и девушки. Они вальсировали под музыку в исполнении военного духового оркестра. На мероприятии побывал корреспондент Piter.tv.
Организаторы предложили петербуржцам и гостям города прийти на праздник в костюмах, военной форме и платьях 1930–1940-х годов. Хореограф-балетмейстер руководил танцплощадкой, задавал ритм и показывал ключевые движения, приглашая к танцу всех желающих.
На площадке состоялся конкурс на лучшую танцевальную пару и костюм. Между танцевальными блоками зрители увидели выступления артистов. А во втором дворе Капеллы гостей праздника ждали "Трибуна поэтов" и театрализованный концерт с песочной анимацией "Лица Великой Победы".
Ранее мы сообщили о том, что 80-летие Победы отпраздновали на Сестрорецком инструментальном заводе.
Видео: Piter.tv
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