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В Выборге скончался водитель Reno, наехавший на опору дорожного знака
Сегодня, 22:06
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В Выборге скончался водитель Reno, наехавший на опору дорожного знака

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Предварительно, мужчина мог почувствовать недомогание за рулем.

Утром 27 апреля в Выборге произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина в возрасте 63 лет, управляя автомобилем Reno Duster, у дома 8 по Ильинской улице съехал с дорожного полотна и врезался в металлическую опору дорожного знака. В результате аварии он скончался на месте происшествия.

Предварительно, мужчина мог почувствовать недомогание за рулем. По данному факту полицейские проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сертолово подростку на мотоцикле оторвало палец в ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дорожный знак, дтп в выборге, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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