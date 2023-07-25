Матвиенко: есть основания утверждать, что бюджет РФ на 2024 год будет сбалансированным

Спикер СФ РФ рассказала о проработке вопроса на непубличном уровне в правительстве.

Государственныйбюджет России на 2024 год будет сбалансированным, так как для этого есть все необходимые предпосылки. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по итогам завершения весенней сессии в верхней палате парламента страны сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Я не вижу никаких серьезных угроз и тем более каких-то драматических событий, есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие, бюджет социальный. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко: большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации