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Матвиенко: есть основания утверждать, что бюджет РФ на 2024 год будет сбалансированным

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Спикер СФ РФ рассказала о проработке вопроса на непубличном уровне в правительстве.

Государственныйбюджет России на 2024 год будет сбалансированным, так как для этого есть все необходимые предпосылки. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по итогам завершения весенней сессии в верхней палате парламента страны  сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Я не вижу никаких серьезных угроз и тем более каких-то драматических событий, есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие, бюджет социальный.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко: большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: бюджет, валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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