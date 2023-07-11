Матвиенко: большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС

По ее словам, в мире растет популярность двух объединений.

Большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в мире растет популярность двух объединений. Матвиенко считает, что потенциальные страны-участники разделяют основные принципы работы ШОС и БРИКС, к которым относятся взаимоуважение, учет интересов друг друга, отсутствие доминирования конкретных государств и равноправие участия. Также спикер Совфеда отметила, что Россия и Китай обсуждали работу объединений и перспективы развития.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства.

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