  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:39
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Матвиенко: большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС

0 0

По ее словам, в мире растет популярность двух объединений.

Большое количество стран желают стать участниками объединений ШОС и БРИКС. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в мире растет популярность двух объединений. Матвиенко считает, что потенциальные страны-участники разделяют основные принципы работы ШОС и БРИКС, к которым относятся взаимоуважение, учет интересов друг друга, отсутствие доминирования конкретных государств и равноправие участия. Также спикер Совфеда отметила, что Россия и Китай обсуждали работу объединений и перспективы развития.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства.

Видео: Совет Федерации

Теги: брикс, валентина матвиенко, совет федерации, шос
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии