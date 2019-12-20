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Матвиенко: Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнёрства

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Спикер Совет Федерации выступила на Х Форуме регионов России и Белоруссии. 

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнёрства. Такое мнение политик высказала перед участниками Х Форума регионов России и Белоруссии.  Сенатор заметила, что двум странам удалось сформировать уникальную систему в гуманитарных, экономических, политических и деловых контактов. При этом спикер Совета Федерации полагает, что аналогов таким связям в мире больше нет.

Мы дружим не против кого-то, а исключительно во имя независимости и процветания наших стран. Именно в этом гарантия прочности Союзного государства и основа той поддержки, которой пользуется интеграция среди граждан...

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий подчеркнула, что в условиях нарастающего западного санкционного давления, российский и белорусский народы "стоят плечом к плечу" ради того, чтобы отстаивать суверенное право на развитие государства, а также свое  безопасное и благополучное будущее. Валентина Матвиенко добавила, что внешнее давление недружественных стран лишь сделает союз Москвы и Минска сильнее, а братство - крепче.

Матвиенко считает, что ситуация с различными структурами, участвующими в СВО, "требует правового оформления".

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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