Матвиенко: Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнёрства

Спикер Совет Федерации выступила на Х Форуме регионов России и Белоруссии.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия достигли беспрецедентного уровня стратегического партнёрства. Такое мнение политик высказала перед участниками Х Форума регионов России и Белоруссии. Сенатор заметила, что двум странам удалось сформировать уникальную систему в гуманитарных, экономических, политических и деловых контактов. При этом спикер Совета Федерации полагает, что аналогов таким связям в мире больше нет.

Мы дружим не против кого-то, а исключительно во имя независимости и процветания наших стран. Именно в этом гарантия прочности Союзного государства и основа той поддержки, которой пользуется интеграция среди граждан... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий подчеркнула, что в условиях нарастающего западного санкционного давления, российский и белорусский народы "стоят плечом к плечу" ради того, чтобы отстаивать суверенное право на развитие государства, а также свое безопасное и благополучное будущее. Валентина Матвиенко добавила, что внешнее давление недружественных стран лишь сделает союз Москвы и Минска сильнее, а братство - крепче.

Матвиенко считает, что ситуация с различными структурами, участвующими в СВО, "требует правового оформления".

Фото и видео: Совет Федерации