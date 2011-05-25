Спикер СФ России рассказала о гарантиях для бойцов СВО и их семей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ситуация с различными структурами, участвующими в СВО, требует правового оформления. Соответствующее заявление российский сенатор сделала в ходе интервью с журналистами "Интерфакса", выступая на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Мы очень благодарны всем – не только контрактникам и мобилизованным, но и добровольцам и частным военным компаниям, и всем другим, - кто встал на защиту Отечества. Это новое явление, и оно безусловно требует правового оформления. Валентина Матвиенко, сенатор

Парламентарий подчеркнула, что сам ход специальной военной операции иногда требует от государства принятия управленческих решений и уточнений в законодательстве страны, координацию единого центра действий между силовыми структурами: Вооруженными силами, частными военными компаниями, добровольческими отрядами. Политик считает уместным инициативу министерства по обороне РФ подписать контракты с такими волонтерскими различными объединениями. Валентина Матвиенко уточнила, что все бойцы сидят "в одном окопе" и рискуют своими жизнями, поэтому должны обладать одинаковыми гарантиями и социальной защитой, как и члены их семей.

Матвиенко заявила, что власти не допустят повторения "грабительской приватизации" 1990-х.

Фото и видео: Совет Федерации