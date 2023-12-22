Температура воздуха достигнет отметки +12…+14 градусов.

Сегодня, 30 апреля, в Петербург вернутся ветер и кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, короткие дожди ожидаются в начале дня. После этого Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона, а на улицах города станет холодно. Температура воздуха достигнет отметки +12…+14 градусов. Также Леус сообщили, что в Ленинградской области температура составит +12…+17 градусов.

Ранее мы сообщали, что понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года.

Фото: Piter.tv