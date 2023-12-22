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Понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года
Сегодня, 9:47
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Понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года

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Максимальная температура  воздуха достигла отметки +22,4 градуса.

Понедельник, 29 апреля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, максимальная температура  воздуха достигла отметки +22,4 градуса. Леус уточнил, что до этого самый теплый день в Петербурге зафиксировали 10 апреля. Тогда температура поднялась до +21,5 градуса.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начинается постепенное повышение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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