Понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года

Максимальная температура воздуха достигла отметки +22,4 градуса.

Понедельник, 29 апреля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, максимальная температура воздуха достигла отметки +22,4 градуса. Леус уточнил, что до этого самый теплый день в Петербурге зафиксировали 10 апреля. Тогда температура поднялась до +21,5 градуса.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начинается постепенное повышение температуры.

Фото: Piter.tv