В Петербурге начинается постепенное повышение температуры

Температура воздуха в Петербурге 26 апреля +9…+11 градусов.

Северная столица 26 апреля окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с севера и с юга сжатой циклонами. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов, местами до +15. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv