Матвиенко заявила, что власти не допустят повторения "грабительской приватизации" 1990-х

В СФ РФ рассказали том, какую задачу преследует приватизация госимущества.

Тема приватизации крупных государственных компаний требует серьезного обсуждения на всех уровнях, а не спешки в принятии решений. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "Интерфакса" на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор заметила, что не стоит ждать повторения ситуации 1990-х годов.

Бизнесу надо дать возможность предложений, куда бы он мог и хотел вкладывать инвестиции. Но не должно быть приватизации ради приватизации. И здесь не должно быть спешки. Это не горящая тема, вот завтра, сейчас. Валентина Матвиенко, сенатор

Российский сенатор добавила, что в стране фиксируется доля участия государства в экономической системе выше, чем в ряде других развитых государств. Она призвала работать над этим моментом. Однако важно не делать завал ни в одну из сторон, а искать баланс сил. В этом случае приватизация собственности послужит более эффективному развитию экономики и сформирует новые точки роста. Сейчас вопрос обсуждается в профессиональном сообществе. Валентина Матвиенко добавила, что точно может сказать о том, что парламент и власти не допустят повторения "лазеек для грабительской и неправовой приватизации 90-х годов". Политик предложила коллегам подумать о том, как поступить со зданиями и сооружениями, которые сейчас находится в собственности государства, но по факту не используется им.

Матвиенко: "зерновая сделка" сейчас в тупике, в нынешних условиях продлевать ее невозможно.

Фото и видео: Совет Федерации