Матвиенко: "Зерновая сделка" сейчас в тупике, в нынешних условиях продлевать ее невозможно

Спикер СФ России оценила перспективы черноморской инициативы.

"Зерновая сделка" на данный момент находится в тупике, а в текущих условиях продлевать ее невозможно, так как лимит терпения России исчерпан. Соответствующее заявление в интервью журналистам "Интерфакса" сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор подчеркнула, что не думает, что по теме возможен компромисс. Также политик не видит возможности по модернизации черноморской инициативы.

Мы серьезно сейчас продолжаем работать, чтобы убедить всё-таки выполнить в полном объеме эту сделку и предотвратить продовольственный кризис, помочь беднейшим странам, но видим, что ситуация просто зашла в тупик, поэтому нужны другие форматы и другие подходы. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко напомнила СМИ о том, что страна несколько раз продлевала "зерновую сделку", исходя из ее гуманитарного характера, но предполагала, что Организация Объединенных наций выполнит взятые на себя международные обязательства. Россия благодарна работе Антониу ГУтерриша по вопросу. Однако ООН не смогли добиться никаких результатов по трем из пяти пунктов. В частности, речь идет о возобновлении работы Россельхозбанка через SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники. При этом сенатор считает, что страны коллективного Запада прикрываются "зерновой сделкой", а на самом деле используют данный коридор в военных нуждах.

Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине.

Фото и видео: Совет Федерации