Матвиенко не видит предпосылок для мирных переговоров по Украине

В СФ РФ оценили мирные инициативы стран по решению украинского конфликта.

Россия готова к мирным переговорам по Украине на реалистичных условиях, однако на текущий момент предпосылок для этого нет. Такое заявление в интервью журналистам "Интерфакса" сделала российский сенатор Валентина Матвиенко. Спикер Света Федерации прокомментировала мирные инициативы, выдвинутые Китаем, странами Африки по региональному кризису.

Мы внимательно относимся к всевозможным инициативам, выдвигаемым отдельными государствами, группой государств, внимательно их изучаем. Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий добавила, что коллективный Запад, а также США по полной вложились в украинский конфликт, загрузив полностью собственные военно-оборонный комплекс. Валентина Матвиенко уточнила, что власти киевского режима проявляют абсолютную несамостоятельность в принятии решений. Также политик обратила внимание на то, что американский лидер Джо Байден вступил в предвыборную гонку за должность главы государства, поэтому ему требуются "репетиционные выигрыши, мифические победы".

Матвиенко: в России растёт интерес к развитию сотрудничества с Кубой.

Фото и видео: Совет Федерации