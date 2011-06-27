Матвиенко: в России растёт интерес к развитию сотрудничества с Кубой

Спикер СФ России встретилась с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крусом.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что на территории страны увеличивается интерес к развитию разнопланового сотрудничества с кубинскими предпринимателями и кабинетом министров. Такое заявление спикер верхней палаты парламента РФ сделала в рамках выступления на рабочей встречи с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крусом. Политик добавила, что Москва будет поддерживать Гавану как большого своего друга и стратегического партнёра. Она сочла одной из важнейших задач для парламентариев двух стран является формирование условий для безусловной реализации договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне.

Мы удовлетворены уровнем межпарламентского диалога, который является важной составляющей межгосударственных отношений... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий подтвердила готовность по политической и законодательной линии страны продвигать весь комплекс российско-кубинских связей. Валентина Матвиенко подчеркнула, что в новых условиях, складывающихся в мире, оба государства должны искать пути для расширения двустороннего взаимодействия. Сенатор оценила возрастающий интерес, который проявляют в российских регионах к развитию разноплановых связей с кубинскими партнёрами.

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Фото и видео: Совет Федерации