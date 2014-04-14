Расширены меры социальной поддержки для участников специальной военной операции

Законопроект одобрен в Совете Федерации.

Российским парламентом расширены меры федеральной социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, политики одобрили предоставление этой категории бесплатной юридической помощи со стороны государства. Подобный законопроект Совет Федерации принял на очередном пленарном заседании от 7 июня. Известно, что над документом работали члены верхней палаты парламента Андрей Турчак, Николай Журавлёв, Ирина Рукавишникова, Инна Святенко и депутаты из Государственной Думы.

На бесплатную юридическую помощь в стране также смогут рассчитывать члены семьи участников СВО, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооружённых сил и воинских формирований этих территорий, начиная с 11 мая 2014, а также члены их семей. Дополнительно парламентарии заметили,тчто в рамках предоставления бесплатной юридической помощи юридические бюро и адвокаты будут консультировать граждан и составлять для них документы правового характера. В частности, обратиться к ним можно по таким вопросам как обеспечение денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, предоставление льгот и социальных гарантий, компенсаций участникам СВО, ополченцам Донбасса и членам их семей. Также поддержка будет оказываться в вопросе признания участника СВО безвестно отсутствующим или умершим.

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Фото и видео: Совет Федерации