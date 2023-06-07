Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС

Спикер Совета Федерации призвала рассказать "правдивую историю" о ситуации парламентам мира.

Последствия террористического акта на Каховской гидроэлектростанции будет испытывать на себе не одно поколение, так как эта экологическая катастрофа не только для одного региона. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик охарактеризовали произошедшее в Херсонской области как чудовищное военное, гуманитарное и экологическое преступление, которое было спланировано заранее киевским режимом. Она выразила глубочайшее возмущение всех коллег по этому инциденту, связанного с разрушением гражданской инфраструктуры.

Если и в этот раз международное сообщество попытается как-то замять эту тему, снизить градус осуждения на площадке ООН и других, то они будут тоже совершать преступление". Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать... Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко поручила российским сенаторам оперативно подготовить заявление от СФ РФ по изложению "правдивой ситуации". Далее этот документ будет направлен в парламенты государств мира.

Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира.

Фото и видео: Совет Федерации