Матвиенко назвала русский язык краеугольным камнем всего русского мира

Сенатор обратилась к призывом по сохранению культуры, традиций, веры и истории страны.

Сбережение и приумножение русского языка в современных агрессивных условиях со стороны Запада является вопрос стратегической значимости для государства. Об этом рассказала в видеообращении член верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Сенатор рассказала о задаче, которая стоит перед участниками крымского форума-фестиваля "Великое русское слово". По мнению политика,апофеозом недружественных действий стало "удушение" русского языка на территории Украины. По м нению Валентины Матвиенко, речь идет о попытке публичной и показательной расправы над культурными ценностями России. При этом фиксируется преступное попустительство международных институтов.

Задолго до начала реализации в открытую своей агрессивной русофобской политики они запланировали удар по русскому языку. Именно русский язык был первой и главной мишенью. Мы наблюдали это на протяжении десятилетий в самых разных точках на пространстве бывшего Советского Союза, в странах Восточной Европы. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации России

Она напомнила, что киевский режим начинал с лишения русского языка статуса государственного, а затем - удаления этого языка из паспортов граждан и документов. Далее появились квоты в СМИ, а потом - запреты в сфере образования, ликвидация книг на русском языке и разрушение памятников русской культуры и истории. Валентина Матвиенко считает, что на Донбассе и в некоторых регионах проявляется "языковой геноцид" или истребление "русского кода". Она добавила, что местные жители решили самоотверженно, мужественно отстаивать собственное право на то, чтобы говорить на родном языке, сохранить культуру, веру и традиции.

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Фото и видео: Совет Федерации