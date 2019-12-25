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Форум женщин Севера состоится в Петербурге
Сегодня, 9:46
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Форум женщин Севера состоится в Петербурге

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Открытие мероприятия, которое пройдёт с 5 по 7 июня, проведёт Валентина Матвиенко.

С 5 по 7 июня в Петербурге состоится первый форум женщин Севера. Мероприятие откроет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Миссией мероприятия провозглашено укрепление роли женщины российского Севера, Сибири и Дальнего Востока в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов. Организаторы подчёркивают, что роль северных регионов в мировых масштабах растёт всё больше, а женщины активно вовлечены в процесс.

Форум будет проходить при поддержке Совета Федерации, Евразийского женского форума, компании "Сахалинская Энергия" и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

Ранее мы сообщили о том, что Путин выступит очно на ПМЭФ 16 июня.

Фото: Совет Федерации

Теги: санкт-петербург, форум
Категории: Лента новостей,

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