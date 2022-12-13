Путин выступит очно на ПМЭФ 16 июня

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 16 июня, он будет присутствовать очно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как обычно, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии – Путин также присоединится к ней. Крупнейший экономический форум в РФ ПМЭФ пройдет 14-17 июня.
В этом году бронирование мест в петербургских отелях на дни проведения Международного экономического форума (ПМЭФ) проходит активнее, чем в 2022-ом.
Фото: Piter.tv
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