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Путин выступит очно на ПМЭФ 16 июня
Сегодня, 10:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Путин выступит очно на ПМЭФ 16 июня

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Как обычно, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 16 июня, он будет присутствовать очно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как обычно, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии – Путин также присоединится к ней. Крупнейший экономический форум в РФ ПМЭФ пройдет 14-17 июня.

В этом году бронирование мест в петербургских отелях на дни проведения Международного экономического форума (ПМЭФ) проходит активнее, чем в 2022-ом. 

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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