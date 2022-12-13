Загрузка отелей в дни ПМЭФ может достигнуть максимума

Стоимость размещения в даты проведения мероприятия возросли примерно на треть по сравнению с обычными ценами.

В этом году бронирование мест в петербургских отелях на дни проведения Международного экономического форума (ПМЭФ) проходит активнее, чем в 2022-ом. Об этом пишет издание "Коммерсант СПб".

Если в прошлый раз загрузка гостиниц категории 4 и 5 звёзд за неделю до проведения мероприятия загрузка составляла 75%, сейчас эксперты ожидают, что показатель может достичь 80-100%.

Кроме того, стоимость размещения в даты проведения мероприятия возросли примерно на треть по сравнению с обычными ценами, которые устанавливают городские отели.

Ранее мы сообщили о том, что стенд Ленинградской области на ПМЭФ-2023 будет посвящен природе.

Фото: Piter.TV