Стенд Ленинградской области на ПМЭФ-2023 будет посвящен природе

В этом году на ПМЭФ Ленинградская область представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры.

Стенд Ленинградской области на ПМЭФ станет местом встречи с природой. Его посетители смогут перенестись на побережье Финского залива и побывать на экотропе, рассказали в региональной администрации.

Это создаст непринуждённую атмосферу и напомнит инвесторам о необходимости бережного отношения к природе Ленобласти. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В этом году на ПМЭФ Ленинградская область представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры. Также 47 региона планирует подписать два десятка инвестсоглашений с компаниями из различных отраслей промышленности на общую сумму не менее 100 млрд рублей.

ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Фото: администрация Ленобласти