Совет Федерации предложил ужесточить контроль за оборотом готовой еды

Инициативу поддержали в АКОРТ.

Российские сенаторы обратились в Роспотребнадзор с предложением ужесточить контроль за оборотом готовой еды, в том числе через проверку поставщиков цифровыми сервисами доставки. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Известия" со ссылкой на официальное обращение политиков из верхней палаты парламента. Законодатели указали, что инициатива подразумевает под собой распространение действующих норм платформенного регулирования для маркетплейсов. В Совете федерации дополнительно предлагают обязать профильные компании проверять наличие у поставщиков уведомления Роспотребнадзора о начале их деятельности, регистрации в системе маркировки и прослеживаемости, наличии разрешительной документации на продукцию.

"Сфера доставки продуктов питания и готовой еды - это рынок с оборотом более 1 трлн рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики. Поэтому логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей. Николай Ежов, член комитета по регламенту СФ РФ

Сервисы доставки могут обязать узнавать на этапе заключения договоров наличие ранее выявленных нарушений в деятельности контрагентов. Если документ одобрят, то онлайн-сервисы наравне с кмпаниями-поставщиками будут нести ответственность в том случае, если сделка состоится при наличии таких нарушений. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ)уведомила СМИ, что поддерживает инициативу сенаторов.

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