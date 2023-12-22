Один из участников драки госпитализирован с травмами головы.

Группа подростков устроила драку у Верхнего Суздальского озера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 28 апреля недалеко от станции метро "Озерки". Двое подростков устроили драку в присутствии прохожих. В этот момент вмешался 25-летний житель Омска, который решил угомонить конфликтующих, угрожая им муляжом пистолета.

Один из участников драки госпитализирован с травмами головы. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Всех причастных к инциденту доставили в отдел для разбирательств

Ранее мы сообщали, что двое детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами в Петербурге.

Фото: Piter.tv