В Петербург передадут конфискованные рога архара

Их передадут в ближайшее время на кафедру зоологии позвоночных СПбГУ.

В Петербург из Алтая передадут конфискованные рога архара. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУФССП России по республике.

Конфискованная лобная кость с рогами принадлежит горному барану, который внесен в Красную книгу России. По решению властей Алтая рога передадут в Санкт-Петербургский государственный университет. Их передадут в ближайшее время на кафедру зоологии позвоночных, где они будут храниться в научных, просветительских, природоохранных и культурных целях.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор взял ситуацию с заболевшими корью студентами СПбГУ на контроль.

Фото: Piter.tv