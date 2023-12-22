В Комстрое Петербурга 20 мая состоится региональный день приема граждан

Время приема: с 12.00 до 20.00.

Ежегодно в третий понедельник мая в Петербурге проводится региональный день приема граждан. В этом году он пройдет 20 мая с 12:00 до 20:00 во всех органах государственной власти Петербурга и органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в Комитете по строительству личный прием граждан будет проводиться по адресу: набережная реки Мойки, дом 76. Время приема: с 12.00 до 20.00.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт)!

Фото: портал "Строительный Петербург"