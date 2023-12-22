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В Комстрое Петербурга 20 мая состоится региональный день приема граждан
Сегодня, 11:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Комстрое Петербурга 20 мая состоится региональный день приема граждан

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Время приема: с 12.00 до 20.00.

Ежегодно в третий понедельник мая в Петербурге проводится региональный день приема граждан. В этом году он пройдет 20 мая с 12:00 до 20:00 во всех органах государственной власти Петербурга и органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в Комитете по строительству личный прием граждан будет проводиться по адресу: набережная реки Мойки, дом 76. Время приема: с 12.00 до 20.00.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт)!

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: день приема граждан, комстрой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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