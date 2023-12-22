На Морской набережной построят детский сад на 160 мест

По проекту предусмотрены залы для физкультурных и музыкальных занятий, а также бассейн.

На Морской набережной, участок 190 Василеостровского района построят новый современный детский сад на 160 мест. Разрешение на его строительство выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург".

По проекту предусмотрены залы для физкультурных и музыкальных занятий, а также бассейн. Кроме того, будут оборудованы кабинеты психолога и логопеда для поддержки и помощи детям в их развитии. Территория детского сада будет благоустроена.

Губернатор Петербурга неоднократно говорил о важности обеспечения новых жилых кварталов детскими садами и школами. В 2024 году планируется ввести 38 детских садов на 7590 мест, 8 из которых на 1380 мест уже сдано.

Тем временем детский сад на 220 мест на Колпинском шоссе готов на 80%.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербург