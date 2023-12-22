Детский сад на 220 мест на Колпинском шоссе готов на 80%

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2024 года.

В рамках работы с инвесторами продолжается строительство детского сада на 220 мест в Шушарах, на Колпинском шоссе, участок 4. Садик готов уже на 80% – планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2024 года.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", сад построен в белых, бежевых и светло-серых тонах.

На первом этаже детского сада будут расположены четыре отдельных помещения для малышей ясельной группы, включая игровые комнаты, спальни, бассейн, кухню, а также медицинский и процедурный кабинеты. На втором этаже будут размещены комнаты для детей от 3 до 5 лет, с музыкальным и физкультурным залами, кабинетами для кружков, логопеда и психолога. Старшие дети будут обучаться на третьем этаже.

Во дворе детского сада будет 12 игровых зон, две спортивные площадки, а также игровая метеоплощадка, где дети смогут изучать погоду и делать свои первые открытия.

Застройщики Петербурга строят детские сады с огородами и соляными комнатами.

Фото: портал "Строительный Петербург"