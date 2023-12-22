Застройщики Петербурга строят детские сады с огородами и соляными комнатами

Бассейны на сегодняшний день есть во всех новых детских садах.

В Петербурге сегодня застройщики для введения в эксплуатацию жилых комплексов должны помимо самой жилой площади построить детский сад, школу, поликлинику и передать это городу на безвозмездной основе. Благодаря такому решению Петербург в 2024 году должен быть устранен дефицит соцобъектов, а в 2025 году Северная столица перейдет к плановому строительству социальных учреждений.

Что касается детских садов, то все новые образовательные учреждения строятся с кружковыми помещениями, физкультурными и музыкальными залами, бассейны уже также есть во всех строящихся ДОУ, поэтому ими никого не удивишь. Но некоторые застройщики пошли дальше и уже строят сады с соляными комнатами, метеостанциями и огородами. О таких объектах рассказал портал "Строительный Петербург".

Так на Кубинской улице уже началось строительство двух детских садов на 130 мест каждый. В обоих садах спроектированы соляные комнаты, целебный эффект которых специалисты сравнивают с пребыванием на морском берегу.

Такой же уникальный сад с соляной комнатой в январе был открыт на набережной Миклухо-Маклая – на намывных территориях Васильевского острова и рассчитана на 320 воспитанников. В саду помимо этого есть собственная детская автошкола.

На Октябрьской набережной во II квартале 2025 года появится детский сад на 240 воспитанников. Уникальной чертой этой территории будет небольшой огород, где дети с педагогами смогут сажать растения и ухаживать за ними.

Также во втором квартале 2025 года в Красносельском районе откроется детский сад, где будет оборудована площадка для метеонаблюдений, где дети смогут изучать природные и погодные явления.

Фото: портал "Строительный Петербург"