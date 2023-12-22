В 2025 году Петербург перейдет к плановому строительству социальных объектов

С 2019 года в Петербурге было введено детских садов – на 26 тысяч мест, а школ – более чем на 50 тысяч.

Заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков в прямом эфире на Радио России рассказал, что 2023 год оказался более чем продуктивным для строительного сектора Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2023 году введено в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов – 81 социальный объект, из них: 31 объект, реализуемый в рамках АИП – на три объекта больше планового показателя. И 50 объектов, реализуемые за счет внебюджетных средств – на 2 объекта больше плановых показателей. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

За прошлый год было построено16 школ на 13 775 мест, 41 детский сад на 6940 мест, 3 совмещенных объекта образования (ДОУ на 390 мест и начальная школа на 610 мест); 11 объектов здравоохранения: 3 поликлиники, 1 амбулаторный корпус онкологической больницы в Песочном, 2 станции скорой помощи и 5 встроенных объектов здравоохранения.

С 2019 года в Петербурге было введено детских садов – на 26 тысяч мест, а школ – более чем на 50 тысяч. В 2024 году в городе должен быть устаранен дефицит соцобъектов, а в 2025 году Северная столица перейдет к плановому строительству социальных учреждений.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)