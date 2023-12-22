Нетрезвый мужчина угрожал работникам магазина на Большой Конюшенной улице муляжом гранаты

На место происшествия прибыла дежурная группа разминирования ОМОН "Бастион" регионального ГУ Росгвардии.

Утром 28 апреля нетрезвый мужчина угрожал сотрудникам продуктового магазина, расположенного на Большой Конюшенной улице, муляжом гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Горожанина задержали работники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга. Он вступил в конфликт с персоналом и стал угрожать предметом, похожим на гранату.

На место происшествия прибыла дежурная группа разминирования ОМОН "Бастион" регионального ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники, осмотрев предмет, установили, что им является муляж гранаты Ф-1, который не представляет опасности. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Звездной улице петербуржец выхватил из рук пенсионерки 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти