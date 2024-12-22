У входа на Балтийский вокзал нашли предмет, похожий на гранату

К счастью, находка оказалась муляжом.

Возле главного входа на Балтийский вокзал в Петербурге обнаружили предмет, который был похож на гранату. Здание временно оцепляли, пишет "Бриф24" 30 июля.

К вокзалу сегодня утром прибыли силовики и специалисты-взрывотехники, им поступила информация о подозрительном предмете. А также ограничивали движение поблизости. К счастью, находка оказалась муляжом. По словам экспертов, внешне он походил на боевую гранату типа "лимонка".

Ранее мы сообщили о том, что в подвале гостиницы на проспекте Тореза нашли боеприпасы. Предметы направили на исследовании в ЭКЦ ГУ МВД по региону.

Фото: Piter.TV