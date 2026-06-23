26-летний мигрант подозревается в поджоге вагона электрички в депо Балтийского вокзала

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции задержан молодой человек, причастный к поджогу электрички. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудниками УТ МВД России по СЗФО и Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Балтика" на транспорте ГУ Росгвардии был задержан 26-летний уроженец ближнего зарубежья.

Молодой человек подозревается в поджоге секции рельсового автобуса на территории моторного вагонного депо приписного парка Санкт-Петербург-Балтийский. Для этого он использовал бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Поджог он совершил по указанию от неустановленного куратора через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Ранее в Петербурге суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке теракта на железной дороге.

Фото и видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО