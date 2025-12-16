В Петербурге суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке теракта на железной дороге

Срок содержания под стражей установлен до 15 августа 2026 года.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу в отношении Агила Алиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в ночь на 16 июня 2026 года не позднее 03:00 Алиев совершил поджог релейного шкафа на 13-м километре железнодорожной станции "Шувалово". Действия были квалифицированы как террористический акт, поскольку, по данным правоохранителей, он действовал умышленно с целью дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения, создавая опасность гибели людей путём уничтожения оборудования на объекте транспортной инфраструктуры ОАО "РЖД".

Подозреваемый был задержан непосредственно на месте совершения преступления и не успел скрыться. В тот же день, 16 июня, ему было предъявлено официальное обвинение. Алиев не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 15 августа 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина получил 3 года колонии за попытку похищения школьницы.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга