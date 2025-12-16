В Петербурге мужчина получил 3 года колонии за попытку похищения школьницы

В суде обвиняемый пытался оправдаться, заявив, что хотел лишь укрыть девушку от дождя.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Али Х., признав его виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетней. Об этом сообщает spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл днём 9 июня 2025 года у одного из домов на проспекте Ударников. Мужчина, прижав к себе 16-летнюю девушку, поцеловал её и силой поместил в салон автомобиля Hyundai Solaris, после чего попытался помешать ей покинуть машину. Действия злоумышленника были пресечены очевидцами, которые вмешались в ситуацию и спасли потерпевшую.

В суде обвиняемый пытался оправдаться, заявив, что хотел лишь укрыть девушку от дождя. Однако эта версия была опровергнута в ходе следствия, так как метеорологические данные подтвердили, что в момент совершения преступления осадков не было.

Суд назначил Али Х. наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Отбывать наказание осуждённый отправится под конвоем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержана банда лжеполицейских, похитившая у горожан 1,3 млн рублей.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга