В Петербурге задержана банда лжеполицейских, похитившая у горожан 1,3 млн рублей

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: они запугивали жертв уголовной ответственностью и вымогали деньги.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырёх человек, которые, представляясь полицейскими, похитили у двух мужчин около 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент начался 13 июня, когда поступило сообщение о возможном похищении. По словам заявителя, его брат под давлением передал свыше полумиллиона рублей неизвестным и уехал с ними на автомобиле Toyota Corolla. По горячим следам автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Калининском районе. Троих пассажиров в возрасте 27–30 лет доставили в отдел полиции.

В ночь на 15 июня в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на Ленинском проспекте был задержан четвёртый участник преступной группы – 31-летний уроженец Дагестана. По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: они запугивали жертв уголовной ответственностью и вымогали деньги. Один из потерпевших отдал наличные сразу, а второго под принуждением заставили поехать домой, снять сбережения через банкомат и передать им. Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("разбой"). Кроме того, в отношении двоих задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и похищении человека (п. п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Ведётся работа по установлению всех причастных к преступлению и розыску похищенных средств.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте и сбыте гашиша в особо крупном размере.

Фото: Piter.TV