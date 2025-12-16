В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте и сбыте гашиша в особо крупном размере

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В Петербурге и Ленобласти сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России совместно с региональными подразделениями задержали подозреваемого в незаконном обороте и сбыте гашиша в особо крупном размере. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для хранения запрещённых веществ злоумышленник использовал строительную бытовку.

В ходе обыска полицейские обнаружили 14 мешков с веществом растительного происхождения. Ещё два мешка с аналогичным содержимым были найдены в арендованном автомобиле подозреваемого. Экспертиза показала, что содержимое одного из мешков является гашишем, а его масса составляет около 10 кг. Оставшаяся часть изъятой партии направлена на дополнительное исследование. Общий вес наркотического средства, изъятого у организатора межрегиональных поставок, составил порядка 200 кг.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ ("покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд приговорил поджигателя тепловоза в Петербурге к 12 годам колонии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

