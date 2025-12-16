Суд приговорил поджигателя тепловоза в Петербурге к 12 годам колонии

Преступление было квалифицировано по п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ.

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Сахарова, который был признан виновным в совершении диверсии. Преступление было квалифицировано по п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, 18 января 2025 года около 06:46 Сахаров, действуя по указанию неустановленных лиц и желая избежать мнимой уголовной ответственности, прибыл к железнодорожному тупику на станции "Ручьи". Имея умысел на подрыв экономической безопасности страны, он с помощью лома взломал дверь кабины тепловоза, проник внутрь, разлил и поджег заранее приготовленную зажигательную смесь. В результате пожара кабина машиниста полностью выгорела, а также были повреждены лакокрасочное покрытие и металлические элементы. Общий ущерб, причиненный ОАО "РЖД", составил более 6,5 миллионов рублей.

В суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что находился под психологическим давлением, однако полностью осознавал целенаправленность своих действий и значимость объекта.

Суд назначил Сергею Сахарову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гражданский иск ОАО "РЖД" о возмещении ущерба удовлетворен судом в полном объеме.

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Видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга