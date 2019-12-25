В подвале гостиницы на Тореза нашли боеприпасы

В настоящее время указанные предметы находятся на исследовании в ЭКЦ ГУ МВД по региону.

В подвале гостиницы "Спутник" на проспекте Тореза в Петербурге обнаружили взрывчатку и боеприпасы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Выборгского района накануне обратился сотрудник отеля, заявивший, что в подвальном помещении он нашел предметы, схожие с оружием. С места вывезли более 1 килограмма тротила, три противотанковых гранаты, снайперскую винтовку, охотничий карабин с глушителем, ТТ-2, ручную гранату РГД-5, четыре зажигательных трубки, семь трассирующих патронов и 440 патронов калибра 7,62.

В настоящее время указанные предметы находятся на исследовании в ЭКЦ ГУ МВД по региону.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" визовые центры Китая и Италии в Петербурге.

Фото: Piter.TV