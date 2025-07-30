На улице Подковырова мужчина с муляжом гранаты требовал в магазине пельмени и водку

Мужчина угрожал администратору, но был задержан полицией у входа.

В Петроградском районе Петербурга местный житель попытался ограбить магазин, угрожая предметом, похожим на гранату. Добычей должны были стать упаковка пельменей и бутылка водки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл днём 21 февраля. Около 15:16 в полицию позвонил посетитель магазина на улице Подковырова, 5, и сообщил, что в торговый зал зашёл мужчина с предметом, похожим на гранату. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого неподалёку от магазина. Им оказался неработающий 53-летний житель Петроградского района.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: pxhere.com