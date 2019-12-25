Группа подростков ограбила супермаркет в Пушкинском районе

На громкие звуки пришли местные жители, они и вызвали полицейских.

В Пушкинском районе Петербурга ночью 6 октября группа подростков в возрасте от 11 до 17 лет ограбила супермаркет "Магнит". Об этом пишет 78.ru.

Известно, что злоумышленники разбили дверь магазина и проникли в него ради похищения алкоголя и табака. На громкие звуки пришли местные жители, они и вызвали полицейских.

Покинул место преступления один из участников банды, остальные были переданы правоохранителями. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Кавалергардской улице подростки напали на мужчину и забрали у него рюкзак с деньгами.

Фото: Piter.TV