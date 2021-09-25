На Кавалергардской улице подростки напали на мужчину и забрали у него рюкзак с деньгами

В настоящее время злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На детской площадке в Центральном районе Петербурга группа подростков напала на 30-летнего мужчину. Также у него похитили рюкзак с деньгами.

По информации "Фонтанки", к правоохранителям обратилась девушка потерпевшего. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около дома 14/16 по Кавалергардской улице несколько юношей распылили баллончик в лицо горожанина и украли у него 45 тыс. рублей и два фонарики. Общая сумма ущерба – 49 тыс. рублей.

В настоящее время злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника.

Фото: Piter.TV