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На Кавалергардской улице подростки напали на мужчину и забрали у него рюкзак с деньгами
Сегодня, 14:05
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На Кавалергардской улице подростки напали на мужчину и забрали у него рюкзак с деньгами

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В настоящее время злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На детской площадке в Центральном районе Петербурга группа подростков напала на 30-летнего мужчину. Также у него похитили рюкзак с деньгами. 

По информации "Фонтанки", к правоохранителям обратилась девушка потерпевшего. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около дома 14/16 по Кавалергардской улице несколько юношей распылили баллончик в лицо горожанина и украли у него 45 тыс. рублей и два фонарики. Общая сумма ущерба – 49 тыс. рублей. 

В настоящее время злоумышленников разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника. 

Фото: Piter.TV

Теги: кавалергардская улица, нападение на мужчину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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