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В лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника
Сегодня, 12:28
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В лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника

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Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение.

В лагере МВД России, который находится в Сосново в Приозерском районе Ленобласти, был избит курсант. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Предварительно, курсанты 10 октября напали на сокурсника 2004 года рождения в туалете. По словам пострадавшего, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что суд огласил приговор в отношении двух мужчин, до смерти избивших петербуржца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, сосново
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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