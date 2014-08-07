В лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника

В лагере МВД России, который находится в Сосново в Приозерском районе Ленобласти, был избит курсант. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".
Предварительно, курсанты 10 октября напали на сокурсника 2004 года рождения в туалете. По словам пострадавшего, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что суд огласил приговор в отношении двух мужчин, до смерти избивших петербуржца.
Фото: Piter.TV
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