В лагере МВД под Петербургом курсанты избили сокурсника

Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение.

В лагере МВД России, который находится в Сосново в Приозерском районе Ленобласти, был избит курсант. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Предварительно, курсанты 10 октября напали на сокурсника 2004 года рождения в туалете. По словам пострадавшего, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что суд огласил приговор в отношении двух мужчин, до смерти избивших петербуржца.

Фото: Piter.TV