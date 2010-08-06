Суд огласил приговор в отношении двух мужчин, до смерти избивших петербуржца

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В Петербурге огласили приговор двум мужчинам, которые в октябре прошлого года избили петербуржца. Мужчина скончался через несколько дней.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, двое мужчин признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ночью 1 октября 2023 года соучастники преступления в состоянии алкогольного опьянения у пруда на улице Костюшко напали на мужчину и повалили его на землю, после чего нанесли ему около 25 ударов ногами и руками в область головы и туловища. Избитый смог дойти к себе домой, где от полученных повреждений 3 октября 2023 года скончался.

Фигурантам назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Недавно в Пулково был задержан подозреваемый в убийстве мигранта на Октябрьской набережной.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу