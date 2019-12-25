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На улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину
Сегодня, 11:25
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На улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину

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Пострадавшим оказался уроженец Красноярского края. Подозреваемыми - жители Самары.

В четверг, 23 сентября, в Московском районе Петербурга двое мужчин напали на уроженца Краскоярского края. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Драка произошла примерно в 22 часа вечера у дома № 18 по улице Типанова. На 37-летнего заявителя напали двое неизвестных людей. В результате случившегося пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. 

Сотрудники МВД задержали двух молодых людей, которые имеют прописку в Самарской области. Их подозревают в нападении на пострадавшего. 

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в парке Героев-Пожарных на петербуржца напал с ножом самокатчик.

Фото: Piter.tv

 

Теги: драка, нападение на мужчину, улица типанова
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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