На улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину

Пострадавшим оказался уроженец Красноярского края. Подозреваемыми - жители Самары.

В четверг, 23 сентября, в Московском районе Петербурга двое мужчин напали на уроженца Краскоярского края. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка произошла примерно в 22 часа вечера у дома № 18 по улице Типанова. На 37-летнего заявителя напали двое неизвестных людей. В результате случившегося пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Сотрудники МВД задержали двух молодых людей, которые имеют прописку в Самарской области. Их подозревают в нападении на пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в парке Героев-Пожарных на петербуржца напал с ножом самокатчик.

Фото: Piter.tv