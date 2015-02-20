В парке Героев-Пожарных на петербуржца напал с ножом самокатчик

От бандита мужчина спрятался в пруду.

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали мужчину, который нанес ножевые ранения жителю Купчино. Об этом сообщили на портале "Фонтанка" со ссылкой на ИА "Агентство журналистских расследований".

В пятницу, 24 сентября, примерно в два часа ночи сотрудники полиции вытащили из пруда парка Героев-Пожарных истекающего кровью мужчину, которого обнаружил в воде прохожий. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него многочисленные колото-резаные раны.

По предварительным данным, пострадавший гулял по парку вблизи дома в ночное время. К нему подъехал незнакомец на электросамокате и накинулся с ножом. Получив несколько ударов, мужчина бросился в пруд, чтобы спрятаться от обидчика. В воде его обнаружил прохожий.

Как сообщают на портале "Фонтанка2, несколько недель назад у мужчины сгорел автомобиль. Есть версия о поджоге.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали киллера из Петербурга, который хотел убить члена гаражного кооператива.

Фото: Piter.tv