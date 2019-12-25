Полицейские задержали киллера из Петербурга, который хотел убить члена гаражного кооператива

Пострадавший получил серьезные ранения. Его госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, который пытался убить человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону 25 сентября.

Операция состоялась в четверг, 23 сентября. На углу Бухарестской и Димитрова на 41-летнего члена гаражного кооператива напал неизвестный. Он нанес ему несколько ударов ножом и скрылся.

Полицейские по горячим следам нашли злоумышленника. Подозреваемым оказался 29-летний молодой человек. При задержании стражи порядка обнаружили у мужчины нож.

Пострадавшего забрала карета скорой помощи. У него диагностирoвали многочисленные колото-резаные раны. Пациент находится в тяжелом состоянии.

По предварительной версии следствия, убийство главы гаражного кооператива "заказал" председатель организации, который заплатил 300 тыс. рублей рабочему за исполнение преступления.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv