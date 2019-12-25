Смертельный пожар на Бухарестской обернулся уголовным делом

Были эвакуированы 20 жильцов.

Следователи и прокуратура Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного пожара во Фрунзенском районе. Напомним, утром 12 февраля на Бухарестской улице загорелась двухкомнатная квартира.

В результате погиб человек, сообщалось о пострадавших. Были эвакуированы 20 жильцов. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего. Пресс-служба прокуратуры

Ранее на Piter.TV: двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга