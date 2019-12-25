  1. Главная
Смертельный пожар на Бухарестской обернулся уголовным делом
Сегодня, 12:56
Были эвакуированы 20 жильцов.

Следователи и прокуратура Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного пожара во Фрунзенском районе. Напомним, утром 12 февраля на Бухарестской улице загорелась двухкомнатная квартира. 

В результате погиб человек, сообщалось о пострадавших. Были эвакуированы 20 жильцов. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего.

Пресс-служба прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

