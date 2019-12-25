При пожаре в двухкомнатной квартире на Бухарестской улице пострадали семеро

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Стали известны подробности пожара во Фрунзенском районе. Напомним, в двухкомнатной квартире на Бухарестской улице, 72к1, утром 12 февраля полыхало на площади 50 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, из опасной зоны эвакуировали 20 человек. В результате есть погибший, пострадали семеро. Их госпитализировали в больницу.

К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: женщину госпитализировали после пожара на улице Генерала Симоняка. В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер